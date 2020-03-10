بارزاني: تفشي كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية

2020/03/10 | 14:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء ان تفشي فيروس كورونا ليس مشكلة صحية فحسب بل له تداعيات اقتصادية على الاقليم والعراق بأسره.

جاء ذلك خلال اشرافه اليوم ، على اجتماع خاص لبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان.

وذكر بيان للحكومة انه خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، شكر رئيس الحكومة اللجنة العليا المشكلة لمواجهة فيروس كورونا والمؤسسات المختصة على الأداء المتفاني والمهني في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، كما طلب من المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات لأنها تصب في المصلحة العامة.

وأشار بارزاني الى أن تفشي فيروس كورونا لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل للأسف له تداعيات اقتصادية تشمل العراق وإقليم كوردستان وخصوصاً مع التراجع الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف: "أن أحد أهم مهام التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان، هو الاستمرار في تنويع الاقتصاد ومصادر دخله بالشكل الذي لا يتم فيه الاعتماد على مصدر دخل واحد"، وأردف قائلا: "وكما تعلمون، فإن تطبيق هذه الاجندة يعتمد بالدرجة الأساس على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة، الامر الذي سينعكس بصورة مباشرة على الوضع في إقليم كوردستان".

وحث رئيس الحكومة، جميع الأطراف المشتركة في الحكومة والجهات السياسية والمواطنين كافة "على أن يكونوا قدر المسؤولية وأن يتفهموا الوضع الحساس والأزمة التي تواجهنا في سبيل تجاوزها بأقل الخسائر".

وشدد بارزاني على ضرورة الاستمرار في تنفيذ قانون الإصلاح، وتطبيق التعليمات الصحية والاستعدادات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في إقليم كوردستان وبما لا يلحق الضرر بالمواطنين ومصالحهم.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل النفقات غير الضرورية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة بحسب التعليمات وفي إطار برنامج الإصلاح، كما تقرر ايضاً تكثيف المباحثات مع الحكومة الاتحادية لتعزيز التنسيق معاً بهدف تجاوز الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجه إقليم كوردستان والعراق.

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