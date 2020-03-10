حبس نجمة مسلسل “الموتى الأحياء” الشهير بسبب عض سيدة بريطانية

2020/03/10 | 14:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت السلطات البريطانية القبض علي الممثل الأمريكي الذي شارك في مسلسل «الموتي الأحياء» الشهير، مايكل موندي، بعد مهاجمته السيدة البريطانية صاحبة الـ 52 عاما، بيفرلي جاكسون، وعضها بالقرب من وجهها.

وقالت جاكسون: “لقد التقيت بمايكل في إحدي المؤتمرات الخاصة بالرعب في المملكة المتحدة، ولكنه أصبح أكثر سوءًا منذ أول لقاء بيننا، لقد اتصل بي قبل عامين، ليسألني ما إذا كان بإمكانه البقاء في غرفتي الاحتياطية في مدينة مانشستر عند زيارته للملكة المتحدة”.

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وأضافت: “لقد كان ساحرًا للغاية في البداية، ووعد بإدخالي إلي المجال السينمائي، لكنه أصبح أكثر سوءاً”، كما أشارت إلي أنه ضربها للمرة الأولي في عام 2018، في إحدي الفنادق في ألمانيا، حول وجهها وعلى اليدين والذراع والظهر، وطردها من الغرفة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يذكر أنه تم حبس موندي في نوفمبر الماضي بعد إدانته بالاعتداء، كما تم منعه من الاقتراب من السيدة جاكسون، ومن المقرر أن يغادر في الأشهر القليلة المقبلة.

وكان موندي ظهر في مسلسل «The Walking Dead» في عامي 2011 و 2012، وكذلك في أفلام مثل “Flight”.

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