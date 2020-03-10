2020/03/10 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8042 في البلاد.وأكدت الوزارة تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.عاجل – وزارة الصحة الإيرانية : إكتشاف 881 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران وأصبح مجموع المصابين8042 حالة — محمد مجيد الأحوازي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع قياسي لإصابات ووفيات كورونا في إيران.. 54 حالة وفاة و881 إصابة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع قياسي لإصابات ووفيات كورونا في إيران.. 54 حالة وفاة و881 إصابة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).