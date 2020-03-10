روسيا تناقش إمكانية العودة للتعاون مع أوبك

2020/03/10 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مصدران، الثلاثاء، قولهما إن وزارة الطاقة الروسية دعت لعقد اجتماع مع شركات النفط يوم غداً الأربعاء لمناقشة التعاون المستقبلي مع أوبك من بين قضايا أخرى.

وقال أحد المصدرين "نعتزم مناقشة ما إذا كنا سنعود (للتعاون مع) أوبك أم لا".

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