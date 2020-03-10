العراق يبحث الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارية لدى روسيا

2020/03/10 | 14:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث محافظ بغداد محمدجابر العطا، الثلاثاء، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق ماكسيم ماكسيموف الية التعاون المشترك بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "العطا استقبل في ديوان المحافظة، سفير جمهورية روسيا الاتحادية في العراق ماكسيم ماكسيموف لمناقشة عدد من القضايا المهمة ابرزها التعاون بين ادارتي مدينتي بغداد وموسكو.

واكد العطا، انه "تم بحث آلية التعاون المشتركة وكيفية التعشيق بين الشركات العراقية والشركات الروسية، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارية لدى روسيا"، مضيفا، "اللقاء كان مثمرا، ونتمنى ان تتسع اطر التعاون بين بغداد وموسكو".

ومن جانبه، شكر محافظ بغداد على النقاشات المعمقة للعلاقات العراقية الروسية وتحديدا تعزيز التعاون بين المدن"، مؤكدا "اتمنى ان يحضر ممثلو محافظة بغداد المؤتمرات والمعارض الروسية كما حدث بالنسبة لمحافظات عراقية اخرى حضرت مؤتمر المدن القديمة في مدينة ريزان الروسية العام الماضي، وان شاء الله سيحضر ممثلو المحافظة اجتماعات لجنة العلاقات الروسية العراقية لكي نناقش تطوير العلاقات بين البلدين".

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