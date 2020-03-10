العلماء يرسمون سيناريو مرعبًا: سلالة جديدة من كورونا أكثر فتكاً

2020/03/10 | 14:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة عبر العالم.ومؤخرا اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه، وسط […]

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