تشيع ضحايا حادثة دمشق المروعة الى مثواهم الاخير

2020/03/10 | 15:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط حضور رسمي وشعبي، شيع اهالي كربلاء زائري حادثة سوريا التي ذهب ضحيتها العشرات.وشارك بمراسم التشييع محافظ كربلاء نصيف الخطابي والقيادات الأمنية وجمع غفير من ابناء المحافظة.الجموع الغفيرة […]

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