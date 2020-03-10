تشغيل الشباب.. مشروع سينطلق في اربع محافظات

2020/03/10 | 15:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “مشروع تشغيل الشباب”، هذا ما أعلن عن قرب انطلاقه في اربع محافظات وزير التخطيط نوري صباح الدليمي.وذكر بيان المكتب الاعلامي للوزارة، أن “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي خلال الاجتماع […]

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