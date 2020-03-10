المنافذ تعلن إحصائية المخالفات لشهر شباط

2020/03/10 | 15:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت هيأة المنافذ الحدودية/دائرة العمليات والخطط / قسم البحث والتحري، الثلاثاء، إحصائية بينت من خلالها مجمل المخالفات لشهر شباط 2020.وذكر بيان للمنافذ، ان المخالفات "بلغت (269) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد (21)، المبعدين (4) وأموال مهربة (3)، مع مخالفات مكتشفة من قبل مقر هيأتنا الخاصة باجازات الاستيراد عدد (161) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (16) بالاضافة الى دعاوى كمركية محالة من منافذنا الى القضاء تحت عناوين تغير وصف البضاعة، تهريب، تزوير، معاملات غير مكتملة الأجراءات القانونية، عدد (27)، أما بما يخص الدعاوى الكمركية المحالة الى الكمرك بلغت (37) مخالفة أتلاف مواد، إعادة أصدار".وبين ان "ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين، وأوضحت هيأة المنافذ الحدودية أن المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها".واوضح البيان، أن "هيأة المنافذ قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية".

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