الطائرات التركية تعاود قصف قنديل بكوردستان وذعر بين سكان المناطق القريبة

2020/03/10 | 15:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت الطائرات الحربية التركية ظهر اليوم الثلاثاء ضربات جوية جديدة استهدافت جبل قنديل في اقليم كوردستان.

وقال شهود عيان ان الطائرات لا تزال توجب سماء المنطقة بعد القصف الذين شنته.

واضاف الشهود ان اهالي قضاء بيشدر اصيبوا بحالة من الذعر من اصوات الطائرات وهي تجوب السماء.

وكانت المقاتلات الحربية التركية يوم الاثنين ضربت جوية استهدفت المناطق المحيطة بجبل قنديل في اقليم كوردستان.

يشار الى ان الجيش التركي يقصف وبشكل شبه مستمر مناطق في اقليم كوردستان بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المعارض لنظام أنقرة.

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