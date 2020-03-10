رسميا: مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور

2020/03/10 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس/ آذار الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وهذه أحدث مباراة أوروبية تتأثر بانتشار كورونا، حيث سيلعب فالنسيا على أرضه مع أتالانتا اليوم الثلاثاء، دون حضور جماهير، وهو نفس حال مباراة باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، غدا الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان “مباراة دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس/ آذار بين برشلونة ونابولي، ستقام في ستاد كامب نو خلف الأبواب المغلقة”.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية الأسبوع الماضي أن المباريات المتوقع أن تجذب جماهير من مناطق مصنفة بأنها خطيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل شمال إيطاليا، ستقام بدون حضور جماهير.

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