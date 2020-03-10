2020/03/10 | 15:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرئيس الصيني: سيطرنا على كورونا عمليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 15:22.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الصيني: سيطرنا على كورونا عمليا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الصيني: سيطرنا على كورونا عمليا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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