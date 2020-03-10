بابل: حالة الوفاة المسجلة لم تكن بفيروس كورونا

2020/03/10 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بابل وكالة حين منديل، اليوم الثلاثاء، أن سبب الوفاة للحالة الوحيدة للمصابة بكورونا لم تكن بالفيروس بشكل مباشر.

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