الرئيس الصيني يعلن السيطرة عمليا على كورونا

2020/03/10 | 15:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه تمّت "السيطرة عمليا" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في إقليم هوبي بؤرة انتشار الوباء.

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