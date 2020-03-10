الصين تعلن السيطرة عمليا على بؤرة تفشي فيروس كورونا

2020/03/10 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي.

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