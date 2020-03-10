الغاز خطوات واثقة

2020/03/10 | 15:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالامير الماجدي نرى دوما من بعيد ماتسمى بالنار الازلية لفوهات المصافي وهي تشتعل وتضيء كل شيء من حولها ولم نكن نعتقد ان هذه النار هي ملايين الدولارات بل مليارات وكنا […]

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