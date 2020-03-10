القضاء الأعلى ينشر تفاصيل جريمة مقتل أحد شيوخ عشائر الناصرية

2020/03/10 | 15:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاتصنع المعروف مع غير أهله هو مثل أعتاد القدماء على ذكره كلما جاءت قصة تتحدث عن نكران المعروف والاحسان وبتر اليد التي قدمت المساعدة قصتنا هذه تجسد ما ذكره المثل […]

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