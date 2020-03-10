2020/03/10 | 15:34 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى.. القبض على عصابة "هكر" تقوم باختراق صفحات الفيسبوك للابتزاز المالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 15:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. القبض على عصابة "هكر" تقوم باختراق صفحات الفيسبوك للابتزاز المالي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. القبض على عصابة "هكر" تقوم باختراق صفحات الفيسبوك للابتزاز المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).