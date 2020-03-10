القبض على 28 مطلوبا وفق مذكرات قضائية في بابل

2020/03/10 | 15:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 28 مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية متنوعة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم القاء القبض على 28 مطلوبا للقضاء وفق مواد جنائية ومخالفات قانونية متنوعة، اثر اجراء قواتها ممارسات امنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة استهدفت عدد من المطلوبين الصادر بحقهم مذكرات اعتقال من المحاكم المختصة".

واضافت ان "ابرزها كان القبض مطلوب وفق المادة (406 ق ع)، واثنين آخرين بقضايا السرقة، من قبل مفارز مكافحة الاجرام بمناطق متفرقة".

وأكدت انه "تم نقل كافة المعتقلين من قبل مفارز الشرطة الى مراكز الاحتجاز الامني لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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