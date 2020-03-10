رابطة الدوري الإسباني ترفض تعليق المسابقة

2020/03/10 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت الحكومة الإسبانية مؤخرًا، باستكمال مباريات الدوري بدون جمهور، مع استمرار انتشار فيروس كورونا بأنحاء أوروبا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن رابطة الدوري الإسباني تدرس ما يجب القيام به، وتعمل أيضًا على إيجاد مواعيد بديلة في حالة تعليق المسابقة لعدة أسابيع، كما حدث في إيطاليا.

وتملك رابطة الدوري الإسباني بالفعل خطة طوارئ للعب المباريات بدون جمهور، لكنها لا تريد أبدًا تعليق المسابقة، مثلما حدث في إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن ما يجعل مسألة التعليق صعبة في إسبانيا وباقي أوروبا، هو إقامة بطولة الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا في الصيف.

في الوقت ذاته، فقد تأكد إقامة برشلونة ونابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بدون حضور جماهيري.

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