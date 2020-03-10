ملاكم أردني خامس يتأهل لأولمبياد طوكيو

2020/03/10 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لحق لاعب منتخب الأردن للملاكمة، محمد الوادي، بركب زملائه حسين عشيش وزياد عشيش وعدي الهنداوي وعبادة الكسبة، عندما حسم مساء اليوم الإثنين تأهله رسمياً لأولمبياد طوكيو.

وفاز الوادي في الدور ربع النهائي ضمن منافسات وزن تحت 57 كجم، على اللاعب الكوري الجنوبي هام سانجميونج ، خلال التصفيات الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الأردنية.

وتفوق محمد الوادي على خصمه الكوري الجنوبي في الجولتين الثانية والثالثة ليتأهل للأولمبياد عن جدارة واستحقاق.

ويلتقي الوادي في الدور نصف النهائي غداً الثلاثاء مع اللاعب الفيتنامي تشاتشاي بوتدي والذي فاز بدوره على الفيتنامي نجوين فان دوونج.

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