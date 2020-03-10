2020/03/10 | 15:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة الجولتين المقبلتين الـ28 و 29 من الليغا بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.وجاء القرار بعد مشاورات، في اجتماع طارئ عقد اليوم، بين الرابطة والاتحاد الإسباني ووزارة الصحة وجهات أخرى معنية في البلاد.ويصبح هذا القرار ساري المفعول من يوم الجمعة القادم، حيث يبدأ من مباراة ريال مدريد وإيمار على ملعب "سانتياغو برنابيو".وبعد إقامة الجولتين، ستأتي فترة التوقف الدولي، التي كان من المفترض أن تلعب فيها المنتخبات مباريات ودية، ومباراة تصفيات، قد يتم تأجيلها.وإلى حين موعد عودة الدوريات، في الثالث من أبريل، سوف يتم اتخاذ القرار المناسب، على ضوء تطور الأحداث، سواء بمواصلة اللعب بدون جماهير، أوعودتهم، أو تأجيل المباريات، وما إلى ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. الدوري الإسباني في الجولتين المقبلتين خلف الأبواب الموصدة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. الدوري الإسباني في الجولتين المقبلتين خلف الأبواب الموصدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).