مصادر نفطية: العراق سيزيد تصديره بواقع ١٠ إلى ١٣بالمئة خلال اليومين المقبلين.. حرب الأسعار لم تترك خيارًا آخر

2020/03/10 | 15:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال مصدر نفطي عراقي رفيع، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية تقترب من إعلان قرار نفطي يتعلق بزيادة التصدير النفطي بواقع 10% إلى 13% خلال الساعات المقبلة مع فشل أوبك بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بخصوص التخفيضات في الأسواق النفطية.المسؤول النفطي البارز قال خلال اتصال هاتفي أجراه مراسل منصة “يس عراق” عبر […]

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