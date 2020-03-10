إسبانيا تقرر حظر الجمهور في الليغا

2020/03/10 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا، اليوم الثلاثاء، إقامة مباريات الدوري الإسباني في الجولتين المقبلتين (28 و29) بدون حضور جماهيري، اتقاء لتفشي فيروس كورونا.

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