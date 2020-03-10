النفط تكشف إجراءاتها لمواجهة هبوط الأسعار وتؤكد التواصل مع باقي دول أوبك

2020/03/10 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الثلاثاء (10 اذار 2020)، عن تواصل العراق مع باقي د...





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