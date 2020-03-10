وزير التخطيط يؤكد ضرورة استكمال مراحل العمل للتعداد السكاني نهاية العام الجاري

2020/03/10 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التخطيط، نوري الدليمي، الثلاثاء (10 آذار 2020)، ضرورة استكمال مراحل العمل للتعداد السكاني نهاية العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدليمي ترأس اجتماعا مشتركا لغرفة العمليات والادارة التنفيذية للتعداد العام للسكان والمساكن الذي من المزمع تنفيذه في الثلث الاخير من العام الجاري".

واضاف البيان أن "وزير التخطيط أكد خلال الاجتماع على أهمية استكمال كافة مراحل العمل وفقاً للرؤية والتوقيتات المحددة لها وجميع ما يتعلق بالصور الفضائية لجميع الوحدات في عموم العراق"، مثمناً بذلك "جميع الجهود التي اسهمت في انجاز استمارة الترقيم والحصر واستمارة عد السكان، و الادلة الادارية التخصصية والمهنية وتقسيم خرائط العمل ضمن البلوكات الاحصائية".

وتابع أن "الاجتماع شهد مناقشة كافة مراحل العمل والتقدم المحرز في كل منها وسبل تعزيز الدعم مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لتوفير البيئة الإلكترونية والعملية اللازمة لتنفيذ التعداد وفقاً للمحددات التي وضعتها وزارة التخطيط".

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء (10 آذار 2020)، عن تقريرها الرسمي بشأن عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة، فارس العزاوي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحالات المؤكدة للاصابة بفايروس

بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر محلي، في محافظة واسط، الثلاثاء (10 آذار 2020)، حقيقة وفاة امرأة في مستشفى العزيزية بسبب إصابتها بفايروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المرأة التي توفيت بمستشفى العزيزة، بمحافظة واسط، كانت تعاني

بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، تحسن الحالة الصحية للمصاب بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالة الصحية للمواطن المصاب بفايروس كورونا تحسنت ومستقرة جدا وقد تعد

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