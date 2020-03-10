وزير النفط : اتصالات مع أعضاء "أوبك+" لوقف انهيار أسعار الخام


وزير النفط : اتصالات مع أعضاء
2020/03/10 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا
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