عدلي عبد القوي العبسي - اعظم امرأه في التاريخ

2020/03/10 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي في كل فتره واخرى تهبط الينا نجمه من السماء تحمل معها بشاره للارض وقبل قرن من الان هبطت النجمه الاشد لمعانا من بين كل النجمات كانت النور الذي ملأ الكون كله فسحر العقول والافئده هي ملاك هبط من السماء ليلم عرق الكادحين بيديه وينفخ فيه فيصير نهرا دافقا يحي الارض البوار المطر الذي اخضرت به قلوبنا هو دمعها والارض المخصبه الان هي المخضبه بدمها ......

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