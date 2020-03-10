تميم منصور - المعنى التاريخي الصهيونية

2020/03/10 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور المعنى التاريخي للصهيونية ( 1) اسم الصهيونية مشتق من لفظ صهيون ، وهي كلمة كنعانية اطلقت على اسم حصن كان قائماً على جبل شرقي القدس القديمة قبل أن يسيطر عليها رجال الملك داوود هذا ما ذكره حمزة عمر الفاروقي في كتابه " ضياع فلسطين " أما يعقوب كامل الدجاني في كتابه " فلسطين واليهود " فقد كتب ان صهيون اسم تلة تقع في القدس كان قد أقام عليها اليبوسيون حصناً قبل ظهور بني اسرائيل .اما في كتاب ......

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