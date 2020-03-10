2020/03/10 | 16:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجاهد منعثر منشد البوم والغربان (قصة قصيرة) بقلم/مجاهد منعثر منشد عشرات من البوم والغربان تقف على النخيل و بينهما طائر البلو فيشر وطائرة الوايت بلو يقفان على شجرة زيتون في […]

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