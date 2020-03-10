مجلس الوزراء يصدر 6 توجيهات للمواطنين لمواجهة كورونا


مجلس الوزراء يصدر 6 توجيهات للمواطنين لمواجهة كورونا
2020/03/10 | 16:05 - المصدر: موازين
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