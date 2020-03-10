2020/03/10 | 16:17 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم هذه الحلقة الأسبوعية مجموعة من أبرز تقارير مراسلي فرانس24 عبر العالم: بداية من العراق حيث تتزايد المخاوف من فيروس كورونا خصوصا بعد تجاوز أعداد المصابين حول العام الـ100 ألف، فشهدت بغداد إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس.



وتترقب لبنان تطور حالات المصابين بيفروس كورونا الذي يرى البعض أنه يعمق الأزمة الاقتصادية.



وفي الجزائر، هناك مساع لتطوير صناعة النسيج والجلود.



ثم نتجه إلى تونس وتجربة أحمد المناع الذي احترف صناعة أفلام الكرتون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر.. مساع لتطوير صناعة النسيج والجلود) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر.. مساع لتطوير صناعة النسيج والجلود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).