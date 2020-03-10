التربية الكوردستانية تتخذ قرارا بشأن الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

2020/03/10 | 16:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت كل من وزارة التربية، و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء اجتماعا مشتركا بحثا فيه قضايا ثنائية تخص التعليم في الاقليم.

وذكر بيان وزارة التربية اليوم ان الوزارتين اتفقتا على تخصيص مقاعد للدراسات العليا (الماجستير والدكتورا) والدراسة المتوازية للتدريسيين وملاكات وزارة التربية بشكل عام مع عدم اخضاعهم للتنافس على تلك المقاعد.

واضاف البيان انه تقرر وبقدر الامكان ولإجراء الامتحانات النهائية للمرحلة الـ12 الاعدادي الاستفادة من قاعات الجامعات الحكومية والاهلية في اقليم كوردستان.

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