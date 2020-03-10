الاتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بالكشف عن جناة حادث اختطاف زميلهم التميمي

2020/03/10 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن إدانته لحادث اختطاف الصحفي العراقي توفيق التميمي.

وأصدر الاتحاد بيانا طالب فيه السلطات الأمنية في العراق، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة التميمي، الذي اختطف اثناء توجهه صباحا الى الصحيفة التي يعمل بها، وبذل جهودها لإطلاق سراحه على الفور، والكشف عن الجناة لتقديمهم للعدالة، مؤكدا تضامنه مع نقابة الصحفيين العراقيين، بإدانة الحادث المؤسف، والذي يتكرر بصفة شبه دائمة، فيما دعا البيان المنظمات الصحفية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة الحادث المؤسف الذي يتعارض مع القوانين الدولية.

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