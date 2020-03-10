عبد المهدي يبحث مع وزارة النفط تداعيات انخفاض أسعار النفط ويصدر تعليمات بشأنها

2020/03/10 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عددا من التعليمات لتلافي أزمة انخفاض أسعار بيع النفط.

واطلع عبد المهدي خلال زيارته وزارة النفط، ولقائه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، اطلع على عرض من شركة تسويق النفط حول طريقة تسعير النفط الخام، وتداعيات انخفاض الأسعار عالميا، موجها بالمتابعة اليومية المتواصلة للسوق، وأن لا تبقى الشركة على آلياتها الاعتيادية المتبعة التي تتم فيها مراجعة الأسعار شهريا.

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