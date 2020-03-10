جريمة قتل غامضة لشخص على يد زوجته وابنه بمنطقة المنصور

2020/03/10 | 16:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل جريمة قتل غامضة بالعاصمة بغداد، وأعلنت القاء القبض على مرتكبيها.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان فريق عمل من مكتب المنصور في مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكن من كشف جريمة قتل غامضة لشخص في منطقة المنصور، والقاء القبض على ثلاثة متورطين بإرتكابها، مبينة ان التحقيقات مع الملقى القبض عليهم، اسفرت عن اعتراف المتهمة الأولى وهي زوجة القتيل، بقيامها بسكب مادة البنزين في غرفة زوجها اثناء نومه، واضرام النيران فيها، مما ادى الى مقتله في الحال وتحويله الى جثة متفحمة، لإظهار الحادث على انه حالة انتحار، بمساعدة ابنها الذي اعترف بقيامه بسرقة مبلغ مئة واربعون مليون دينار عراقي من غرفة والده، وبالاتفاق معها ومع شخص تربطه علاقة مع زوجة المجنى عليه.

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