بالتفاصيل.. قرارات جلسة مجلس الوزراء

2020/03/10 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية واتخذ قرارات عدة.

وصدر عن الجلسة الاع...

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