2020/03/10 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. قرارات جلسة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية واتخذ قرارات عدة.
وصدر عن الجلسة الاع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. قرارات جلسة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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