الصحة العالمية تطلب من العراق تقليل

2020/03/10 | 16:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية ستقدم تقريرها حول اجراءات العراق للوقاية من فيروس كورونا الأسبوع المقبل.وقالت في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي التقى، اليوم، مع نائب المدير الإقليمي لمكتب شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية رنا حجي وبحضور ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق و رئيس البعثة ادهم اسماعيل و سيف البدر المتحدث الرسمي للوزارة، مبينة أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور الخاصة بالإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية والخاصة بفايروس كورونا في العراق".وأوضح ان "اللقاء شهد بحث اجراءات المنافذ الحدودية والبرية والمستشفيات والية الحجر الصحي فيها للمصابين والمشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا ودور الاعلام في نقل المعلومات بدقة وتكثيف الجهود الصحية لنشر التوعية كما تم التطرق لتقليل التجمعات البشرية وضرورة الالتزام بالمقررات وبحسب اللوائح الصحية العالمية والاطلاع على عمل الفرق الوبائية".‎واشار بيان الصحة الى أنه "سيتم مراجعة كافة الأمور وتقديم تقرير من قبل المنظمة لوزير الصحة خلال نهاية الأسبوع".

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