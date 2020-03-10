2020/03/10 | 16:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يدعو الى الالتزام بتوصيات وقرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليا لمكافحة انتشار فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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