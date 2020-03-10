مجلس الوزراء يصدر توجيهات من 6 نقاط للمواطنين من أجل مواجهة كورونا

2020/03/10 | 16:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، توجيهات للمواطنين من أجل تجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل عدة حالات في بغداد والمحافظات.

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