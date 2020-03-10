نائب: أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء ستطرح في الساعات المقبلة

2020/03/10 | 16:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، الثلاثاء، طرح أسماء جديدة لمنصب رئيس الوزراء واختيار أحدها الأسبوع المقبل، نافيا حصول أي توافق سياسي حاليا بهذا الخصوص.

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