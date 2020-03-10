2020/03/10 | 16:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يدعو لتجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات حالياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/10 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يدعو لتجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات حالياً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يدعو لتجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات حالياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).