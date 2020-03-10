بارزاني: تفشي كورونا له تداعيات اقتصادية تهدد العراق

2020/03/10 | 16:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حكومة منطقة كردستان في العراق، اليوم الثلاثاء، ان انتشار فيروس "كورونا" لا يعد مشكلة صحية فحسب، بل له تداعيات اقتصادية تشمل العراق وكردستان وخاص...

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