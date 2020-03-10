مسؤول: الطب الصيني التقليدي مسؤول عن شفاء 92% من المتعافين من “كورونا”

2020/03/10 | 16:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال نائب رئيس دائرة الطب التقليدي الصيني، يو يان هونغ، إن الغالبية العظمى من بين أكثر من 50000 مريض متعاف من “كورونا” تلقوا علاجات من الطب الصيني التقليدي قبل مغادرتهم المستشفيات.وأضاف في مؤتمر صحفي أن الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في علاج فيروس “كورونا” المستجد قد أثبت فعاليته من […]

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