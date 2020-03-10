بعد تسجيل اول حالة وفاة بكورونا البصرة تخصص مكانا للحجر خارج المدينة

2020/03/10 | 16:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس خلية الأزمة العليا في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني يوم الثلاثاء عن تخصيص مكان للحجر الصحي في موقع الرميلة الشمالية لعزل اي حالة مشتبه بها او اصابة بفيروس كورونا بعيدا عن مركز محافظة البصرة .

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان الموقع الذي خصص في الرميلة الشمالية تم اعداده بالتنسيق مع شركة نفط البصرة ، مشيرا الى ان المكان يحتوي(١٨٠) غرفة حيث ستضم كل واحدة منها سريرين وتحتوي على موقع خاص بالكوادر الصحية والتي لا سامح الله ستتابع اي حالة مشتبه بها او اصابة بمرض كورونا ،مبينا ان الموقع مجهز بالمولدات ويتضمن محطة للتحلية ومعزول عن مركز محافظة البصرة.

واضاف" محافظ البصرة أنه تم الاتفاق على هذا الموقع بالتنسيق مع مدير شركة نفط البصرة ومدير دائرة الصحة والجهات الامنية ، مؤكدا ان مديرية الصحة ستستلم الموقع لغرض المباشرة بتهيئة المكان منذ اليوم .

من جهته أوضح مدير صحة البصرة الدكتور عباس التميمي ان المكان الذي خصص للحجر الصحي لاي مشتبه او مصاب بمرض كورونا ستتوفر فيه كافة وسائل الراحة بوجود مفارز طبية من دائرة الصحة ، مبينا الى انه في حال حصول أي حالة إصابة بمرض كورونا سيتم نقل المريض الى المكان المخصص للحجر و سيلقى رعاية صحية تامة على حد قوله .

و أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الاثنين تسجيلها حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد.

علنت الحكومة المحلية في البصرة تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها باستثناء الأمنية والخدمية لغاية يوم 22 اذار الجاري بسبب تسجيل حالة وفاة المصاب بكورونا مع غلق المحافظة امام الوفادين من الداخل والخارج.

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