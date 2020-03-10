شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا في بغداد وكركوك

2020/03/10 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا في محافظتي بغداد وكركوك.‏وذكرت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء 15 حالة لمصابين سابقا بفيروس ‏كورونا الجديد"‏.وبينت ان "الحصيلة كانت ١١ حالة في محافظة بغداد، ٧ في الكرخ، و٤ في الرصافة،٤و حالات في ‏محافظة كركوك".‏واكدت الوزارة "التزامها باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات المؤكدة والمشتبه باصابتها ولا يزال المرضى ‏الباقين يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة".‏

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