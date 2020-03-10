الاعرجي يكشف عن وجود

2020/03/10 | 16:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب الأسبق لرئيس الوزراء بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود "أيدٍ خفية" تقوم بترشيح الكثير من الاسماء لمنصب رئاسة الوزراء من اجل ابقاء الوضع على ما هو عليه.وغرّد الاعرجي على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس"، قائلاً إن "كثرة أعداد المرشحين لرئاسة الوزراء تعكس عدم الجدية بحسم اختيار أحدهم أولاً، ووجود أيادٍ خفية تعمل لتنفيذ ذلك من أجل الإبقاء على الحال كما هو عليه ثانياً".​كثرة أعداد المرشحين لرئاسة الوزراء تعكس عدم الجدية بحسم اختيار أحدها أولاً، ووجود أيادٍ خفية تعمل لتنفيذ ذلك من أجل الإبقاء على الحال كما هو عليه ثانياً!.— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) March 10, 2020​​​

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