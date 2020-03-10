الصحة تعلن شفاء 15 مصابا بفيروس كورونا

2020/03/10 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا.

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