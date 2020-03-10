شاهد بالصور: آثار الفايروس بدأت تُشاهد من الفضاء.. هكذا تبدو “مدن كورونا” من الأقمار الصناعية

2020/03/10 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت الأقمار الصناعية التابعة لشركة “ماكسار” لتطوير تكنولوجيا الفضاء (Maxar)، صوراً لمدن في مختلف بقاع الأرض التي أصبحت خالية تقريباً من البشر بعد انتشار فيروس “كورونا”.مواقع الحج المهجورة والمستشفيات الجديدة والطرق السريعة والساحات الشعبية الفارغة ومحطات القطار والمطارات “المتوقفة”، كلها تحت تأثير الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، التي أصبحت ملموسة […]

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