ركلة جزاء تمنح الفوز لنفط الوسط على اربيل بالممتاز

2020/03/10 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق نفط الوسط اليوم الثلاثاء،( 10 آذار 2020)،الفوز على اربيل جاء بهدف وحيد من ركلة ...





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